Конструктор роботов

Понятный конструктор голосовых сценариев

Пользователь может самостоятельно собрать сценарий обзвона, настроить действия после ответа клиента и связать робота с внешними системами.

Сценарий может включать распознавание речи, обработку нажатий, отправку данных в CRM, переадресацию звонка, сохранение записи и выгрузку результатов.