Сервис голосовых рассылок

Автоматический обзвон роботом

Leadozvon помогает запускать автообзвон клиентов, голосовые рассылки и телефонные опросы без ручной работы операторов.

Войти в кабинет Смотреть цены
Фильтр автоответчиковпомогает экономить бюджет обзвона
2.9 руб/минутас посекундной тарификацией
Распознавание речиCRM, запись разговоров и отчеты
Робот для автоматического обзвона
Голосовые рассылки

Запуск обзвона за несколько шагов

Сервис подходит для информирования клиентов, сбора обратной связи, подтверждения заявок, напоминаний и лидогенерации.

1

Загрузите базу контактов вручную или передайте номера через API.

2

Добавьте аудио: загрузите готовый ролик, запишите сообщение или используйте синтез речи.

3

Настройте реакцию на ответ клиента: нажатие клавиш, распознавание голоса или переход по сценарию.

4

Получите результат: отчет, запись разговора, передачу лида в CRM или переадресацию на менеджера.

Конструктор голосовых роботов
Конструктор роботов

Понятный конструктор голосовых сценариев

Пользователь может самостоятельно собрать сценарий обзвона, настроить действия после ответа клиента и связать робота с внешними системами.

Сценарий может включать распознавание речи, обработку нажатий, отправку данных в CRM, переадресацию звонка, сохранение записи и выгрузку результатов.

Открыть личный кабинет

Возможности сервиса

Leadozvon объединяет автообзвон, голосовые рассылки, телефонные опросы, отчеты и интеграции в одном интерфейсе.

Автоинформирование

Робот быстро сообщает клиентам о статусе заказа, акции, записи, задолженности или другом важном событии.

Интеграция с CRM

Передавайте лиды и результаты обзвона по WebHook, подключайте Битрикс24, amoCRM и собственные внутренние системы.

Голос и клавиши

Сервис может учитывать голосовые ответы клиента и нажатия клавиш, чтобы продолжить сценарий нужным образом.

Массовый обзвон

Загрузите базу, настройте сценарий и получите отчет по каждому номеру: статус звонка, результат, длительность и запись.

Телефонные опросы

Собирайте обратную связь, NPS, оценки качества сервиса и результаты анкетирования без ручного обзвона.

API и WebHook

Интегрируйте голосового робота с сайтом, CRM, складской системой, ERP или другим внутренним сервисом.

Сервис голосовых рассылок Leadozvon
Искусственный интеллект

NLU для более естественного диалога

Natural Language Understanding помогает определять намерение клиента, учитывать контекст ответа и продолжать разговор по нужной ветке сценария.

Такой подход полезен для опросов, квалификации лидов, обработки входящих запросов и автоматического сбора данных.

NLU искусственный интеллект Голосовой робот с искусственным интеллектом
Транскрибация разговора голосового робота

Транскрибация разговоров

Разговоры робота можно переводить в текстовый формат для анализа качества сценариев, поиска возражений и обучения новых веток диалога.

Записи и текстовые расшифровки помогают контролировать результат обзвона и улучшать коммуникацию с клиентами.

Чем робот отличается от ручного обзвона

Голосовой робот не заменяет отдел продаж полностью, но снимает с команды массовые и повторяющиеся звонки.

Ручной обзвон

  • Оператор может забыть часть сценария или не зафиксировать важные данные.
  • Нагрузка ограничена количеством сотрудников и рабочим графиком.
  • Новых сотрудников нужно обучать и контролировать.
  • Большой объем однотипных звонков занимает много времени.

Голосовой робот

  • Следует заданному сценарию и фиксирует результат каждого звонка.
  • Может обрабатывать большие базы и работать по расписанию.
  • Передает заинтересованных клиентов менеджеру или в CRM.
  • Подходит для информирования, опросов, напоминаний и первичной квалификации.

Стоимость автообзвона

Предварительная стоимость зависит от количества номеров, длительности звонков и сценария обработки ответа.

1450 ₽
5800 ₽

Автообзвон

Сервис совершает обзвон по базе, обрабатывает ответы клиентов и формирует отчет по результатам.

2.9 рубминута
+0.03рза звонок

Посекундная тарификация. Итоговая стоимость может зависеть от настроек сценария и объема обзвона.

Что входит в возможности сервиса
  • Распознавание голоса
  • Определение автоответчиков
  • Валидация базы
  • Аналитика по обзвону
  • Интеграция с Битрикс24 и amoCRM
  • Хранение записей разговоров
Перейти в кабинет

Популярные сценарии использования

Голосовой робот подходит для задач, где нужно быстро связаться с большой базой клиентов и зафиксировать результат.

Лидогенерация

Робот выявляет интерес, задает уточняющие вопросы и передает теплый контакт менеджеру.

NPS и опросы

Проводите телефонные опросы и собирайте оценки качества сервиса.

Входящие обращения

Робот может принять типовой запрос, собрать данные и передать их в систему.

Напоминания

Подтверждайте запись, визит, оплату, заказ или другое событие.

Сбор информации

Получайте телефон, email, дату, оценку или другой ответ клиента.

Работа с задолженностью

Автоматизируйте корректные напоминания и фиксацию результата разговора.

Подтверждения

Подтверждайте заявки, доставки, записи и обращения без ручной проверки.

Голосовой робот для разных сценариев

FAQ

Что делает сервис Leadozvon?

Сервис помогает запускать автоматический обзвон, голосовые рассылки, телефонные опросы и сценарии голосового робота.

Можно ли интегрировать сервис с CRM?

Да, результаты звонков можно передавать по WebHook, использовать интеграции с Битрикс24, amoCRM и внешними системами.

Сколько стоит автообзвон?

На странице указана базовая стоимость 2.9 руб за минуту и +0.03 руб за звонок с посекундной тарификацией.

Где войти в личный кабинет?

Вход в личный кабинет находится по адресу lk.leadozvon.ru.

Где подготовить список телефонов в едином формате?

Привести список телефонных номеров к единому виду можно с помощью сервиса форматирования номеров.