Автоинформирование
Робот быстро сообщает клиентам о статусе заказа, акции, записи, задолженности или другом важном событии.
Leadozvon помогает запускать автообзвон клиентов, голосовые рассылки и телефонные опросы без ручной работы операторов.
Сервис подходит для информирования клиентов, сбора обратной связи, подтверждения заявок, напоминаний и лидогенерации.
Загрузите базу контактов вручную или передайте номера через API.
Добавьте аудио: загрузите готовый ролик, запишите сообщение или используйте синтез речи.
Настройте реакцию на ответ клиента: нажатие клавиш, распознавание голоса или переход по сценарию.
Получите результат: отчет, запись разговора, передачу лида в CRM или переадресацию на менеджера.
Пользователь может самостоятельно собрать сценарий обзвона, настроить действия после ответа клиента и связать робота с внешними системами.
Сценарий может включать распознавание речи, обработку нажатий, отправку данных в CRM, переадресацию звонка, сохранение записи и выгрузку результатов.Открыть личный кабинет
Leadozvon объединяет автообзвон, голосовые рассылки, телефонные опросы, отчеты и интеграции в одном интерфейсе.
Робот быстро сообщает клиентам о статусе заказа, акции, записи, задолженности или другом важном событии.
Передавайте лиды и результаты обзвона по WebHook, подключайте Битрикс24, amoCRM и собственные внутренние системы.
Сервис может учитывать голосовые ответы клиента и нажатия клавиш, чтобы продолжить сценарий нужным образом.
Загрузите базу, настройте сценарий и получите отчет по каждому номеру: статус звонка, результат, длительность и запись.
Собирайте обратную связь, NPS, оценки качества сервиса и результаты анкетирования без ручного обзвона.
Интегрируйте голосового робота с сайтом, CRM, складской системой, ERP или другим внутренним сервисом.
Natural Language Understanding помогает определять намерение клиента, учитывать контекст ответа и продолжать разговор по нужной ветке сценария.
Такой подход полезен для опросов, квалификации лидов, обработки входящих запросов и автоматического сбора данных.
Разговоры робота можно переводить в текстовый формат для анализа качества сценариев, поиска возражений и обучения новых веток диалога.
Записи и текстовые расшифровки помогают контролировать результат обзвона и улучшать коммуникацию с клиентами.
Голосовой робот не заменяет отдел продаж полностью, но снимает с команды массовые и повторяющиеся звонки.
Предварительная стоимость зависит от количества номеров, длительности звонков и сценария обработки ответа.
Сервис совершает обзвон по базе, обрабатывает ответы клиентов и формирует отчет по результатам.
Посекундная тарификация. Итоговая стоимость может зависеть от настроек сценария и объема обзвона.
Голосовой робот подходит для задач, где нужно быстро связаться с большой базой клиентов и зафиксировать результат.
Робот выявляет интерес, задает уточняющие вопросы и передает теплый контакт менеджеру.
Проводите телефонные опросы и собирайте оценки качества сервиса.
Робот может принять типовой запрос, собрать данные и передать их в систему.
Подтверждайте запись, визит, оплату, заказ или другое событие.
Получайте телефон, email, дату, оценку или другой ответ клиента.
Автоматизируйте корректные напоминания и фиксацию результата разговора.
Подтверждайте заявки, доставки, записи и обращения без ручной проверки.
Сервис помогает запускать автоматический обзвон, голосовые рассылки, телефонные опросы и сценарии голосового робота.
Да, результаты звонков можно передавать по WebHook, использовать интеграции с Битрикс24, amoCRM и внешними системами.
На странице указана базовая стоимость 2.9 руб за минуту и +0.03 руб за звонок с посекундной тарификацией.
Вход в личный кабинет находится по адресу lk.leadozvon.ru.
Привести список телефонных номеров к единому виду можно с помощью сервиса форматирования номеров.